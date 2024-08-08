Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Usta'dan açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:11
Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

İlçeye bağlı Doğanca Köyü'nde, Eskiköy Mezrası'ndaki ormanlık alanda, kesin nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Yangını ihbar eden vatandaşların ardından bölgeye hızlı bir şekilde yardım ekipleri ulaştı.

Ekipler Hızla Hareke Geçti

Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi, jandarma ve Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) yangına anında müdahaleye başladı. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi, yerleşim alanlarının tehdit altında olmasına sebep oldu ve tedbir amaçlı olarak 7 ev boşaltıldı.

Helikopter Desteğiyle Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'dan gelen 2 helikopterin destek verdiği söylenen çalışmalar sonucunda yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan, dron ile görüntülendi.

Vali Usta’dan Açıklamalar

Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta, burada çalışan ekiplerden bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Usta, yaz aylarında orman yangınlarının sıkça görüldüğünü belirterek, "Yangın, saat 15.00 civarında büyümeye başladı. 200 personel ile müdahale ettik ve 89 kişinin güvenliğini sağladık. Şu anda can ve mal kaybı yok," dedi.

Halkın Dikkatli Olması Gerekiyor

Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Usta, sıcak hava koşullarına dikkat çekerek, "Dikkatsizce atılan bir kibrit veya sigara izmariti büyük felaketler yaratabiliyor. Bingöl'de son zamanlarda 88 yangın vakası yaşandı. Bu nedenle vatandaşların daha dikkatli olmasını rica ediyorum," diye ekledi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın...

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın...

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın...

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı....

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat