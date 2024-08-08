Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

İlçeye bağlı Doğanca Köyü'nde, Eskiköy Mezrası'ndaki ormanlık alanda, kesin nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Yangını ihbar eden vatandaşların ardından bölgeye hızlı bir şekilde yardım ekipleri ulaştı.

Ekipler Hızla Hareke Geçti

Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi, jandarma ve Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) yangına anında müdahaleye başladı. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi, yerleşim alanlarının tehdit altında olmasına sebep oldu ve tedbir amaçlı olarak 7 ev boşaltıldı.

Helikopter Desteğiyle Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'dan gelen 2 helikopterin destek verdiği söylenen çalışmalar sonucunda yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan, dron ile görüntülendi.

Vali Usta’dan Açıklamalar

Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta, burada çalışan ekiplerden bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Usta, yaz aylarında orman yangınlarının sıkça görüldüğünü belirterek, "Yangın, saat 15.00 civarında büyümeye başladı. 200 personel ile müdahale ettik ve 89 kişinin güvenliğini sağladık. Şu anda can ve mal kaybı yok," dedi.

Halkın Dikkatli Olması Gerekiyor

Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Usta, sıcak hava koşullarına dikkat çekerek, "Dikkatsizce atılan bir kibrit veya sigara izmariti büyük felaketler yaratabiliyor. Bingöl'de son zamanlarda 88 yangın vakası yaşandı. Bu nedenle vatandaşların daha dikkatli olmasını rica ediyorum," diye ekledi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.