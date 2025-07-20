Bingöl'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de, üç ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü. Yangınlar, Genç ilçesine bağlı Yaydere, Solhan ilçesindeki Kırık ve merkeze bağlı Kardeşler köyü ormanlık alanlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olayın duyulması üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangınlar, ekiplerin etkin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yangınlara derhal müdahale edildiğini ve yangınların büyümeden önlendiğini vurguladı. Usta, "Yangınların söndürülmesindeki üstün çabaları için Orman İşletme Müdürlüğümüz ile Solhan ve Genç Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yaydere, Solhan ilçesindeki Kırık ve merkeze bağlı Kardeşler köylerinin ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yaydere, Solhan ilçesindeki Kırık ve merkeze bağlı Kardeşler köylerinin ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.