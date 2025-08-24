DOLAR
Bingöl Kiğı'da Orman Yangını Söndürüldü — Müdahale Detayları

Bingöl'ün Kiğı ilçesi Darköprü köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 00:14
Bingöl'ün Kiğı ilçesi Darköprü köyünde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve Söndürme Çalışmaları

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde Kiğı ilçesine bağlı Darköprü köyünde çıkan orman yangınının söndürüldüğünü bildirdi.

"Saat 12.30 sularında Kiğı ilçemiz Darköprü köyünde çıkan orman yangınını Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır orman işletme müdürlüklerimiz, il ve ilçe özel idarelerimiz, jandarmamız, karayollarımız, ilçe belediyemiz ve AFAD müdürlüğümüzün müdahalesi ile kontrol altına aldık. 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 3 iş makinesi ve 70 personel ile müdahale ettiğimiz yangını 21.30 sularında söndürdük. Zor doğa şartlarında fedakarca görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Valinin verdiği bilgiler doğrultusunda yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 3 iş makinesi ve 70 personel ile müdahale edildi ve yangın 21.30 sularında söndürüldü.

Yetkililer, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

