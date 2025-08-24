Bingöl Merkezli Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı: 4 Zanlı Tutuklandı

Bingöl merkezli oto yedek parça dolandırıcılığı operasyonu

Bingöl merkezli "oto yedek parça dolandırıcılığı" soruşturmasında, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten kurumlar ve adli süreç hızla ilerliyor.

Soruşturma ve MASAK tespiti

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, zanlıların internet üzerinden "oto yedek parça" arayan vatandaşları hedef alarak yüksek meblağda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Yapılan 5 aylık çalışma sonucunda, MASAK raporunda şüphelilere ait hesaplarda 4 milyon 660 bin lira tutarında şüpheli işlem tespit edildi.

Operasyon ve gözaltılar

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik olarak 19 Ağustos tarihinde İstanbul ve Kırklareli'nde "Çapakçur" kod adlı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı; çok sayıda telefon, SIM kart, IBAN numaraları ve dolandırıcılık miktarlarının yazılı olduğu not defteri ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.