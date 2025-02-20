Bingöl, Şırnak, Batman ve Elazığ'da Kar Etkisi: 810 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Kar Nedenli Ulaşım Sorunları Yaşanıyor

Bingöl, Şırnak, Batman ve Elazığ'da etkili olan kar ve tipi, 810 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Bingöl'de kar yağışı nedeniyle, merkezde 78, Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 5 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 268 köy yolu kapandı.

Bingöl'de Çalışmalar Sürüyor

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Usta, "115 personel ve 54 araç ile sahada bulunan özel idare ekiplerimiz, köy yollarını en kısa sürede açmak için gece gündüz çalışmaktadır. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını ve resmi duyuruları takip etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.

Diğer İllerdeki Durum

Şırnak'ta, dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 2, UFC'da 2 ve Beytüşşebap’ta 13 köy yolu ulaşımda kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 17 köy yolunun açılması için çalışmalara devam ediyor.

Batman'da da kar yağışı etkisini göstermeye başladı; Sason ilçesinde 8 köy ve 12 mezra yolu kapandı. Burada da İl Özel İdaresi ekipleri, 20 yerleşim yerinin yollarını açmak için çaba sarf ediyor.

Elazığ’da ise kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, merkezin yanı sıra Kovancılar'da 76, Karakoçan'da 62, Sivrice'de 50, Baskil'de 45 ve diğer ilçelerde toplamda 131 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte 120 personel ve 97 araç ile karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar yağışı devam etti. Vatandaşlar, kar ile kaplanan evlerinin önünü açmaya çalıştı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar yağışı devam etti. Vatandaşlar, kar ile kaplanan evlerinin önünü açmaya çalıştı.