Bingöl Solhan'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı — 'Gençliğe hizmet' vurgusu

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:45
Belediye Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulunun kapanış programı, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından ilahiler seslendirildi ve katılımcılara yönelik tiyatro gösterimi sahnelendi.

Yetkililerin mesajları

TÜGVA Solhan Temsilcisi İlhami Avunan, konuşmasında kuruluşun şiarını aktararak 'gençliğe hizmet geleceğe hizmettir' ifadesini benimsediklerini söyledi. Avunan, şehirleri imar ederken nesillerin ihmal edilmesinin olumsuz sonuçlara yol açacağını belirterek, "Nesli ihya etmenin her şeyin üstünde olduğuna inandık. Bu inançla kolları sıvayıp yola koyulduk. Durmak yok, yola devam dedik." dedi.

Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu ise kendi memleketinde böyle bir neslin yetişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Programda ayrıca TÜGVA Bingöl İl Temsilcisi İsmail Bukan, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş konuşma yaptı.

Katılımcılar

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

