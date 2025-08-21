Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını: Müdahale sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesi sınırlarındaki Bahçebaşı köyü meralık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve çevredeki üzüm bağlarına sıçradı.

Müdahale ekipleri olay yerinde

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekipler alevlerin ilerlemesini durdurmak ve yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor; yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

