Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesi Bahçebaşı köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:44
Güncelleme

Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi.

Olay

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü meralık bölgesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.

Müdahale

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

