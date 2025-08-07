DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Deniz Doğruyol'un 'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' sergisi, Ataköy Baruthane'de açıldı ve kişisel dönüşümü ele alıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 19:12
'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' Sergisi Açıldı

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği sanatçı Deniz Doğruyol'un 'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' sergisi, Ataköy Baruthane'de sanatseverler ile bir araya geldi. Bu sergi, 'doğmak' ve 'olmak' kavramlarını mercek altına alarak yaşamın, bedenin ve belleğin iç içe geçen dönüşümlerine odaklanıyor.

Serginin Özellikleri

Deniz Doğruyol, serginin temelinin yaşamında önemli kırılmaların izleriyle şekillendiğini dile getirerek, "Bu olaylardan sezgilerimle çıkardığım sonuçları sergide ortaya koymak istedim. Bu sergi, insan varlığı ve dünyanın değişimi üzerine sorduğum soruların bir cevabıydı" dedi.

Tekamül ve Dönüşüm

Sanatçı, insanların hayat içinde birçok olaya şahit olduğunu vurgulayarak, "Yaşarken ruhumuz birçok anlamda tekamül ediyor. Geçmiş deneyimlerimiz, hissettiklerimiz hayatımıza bir döngüsellik katıyor. Bir kere doğsak bile kesinlikle hayat içinde yeni versiyonlarımızla var olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Doğanın Yenilenmesi

Doğanın sürekli yenilendiğine dikkat çeken Doğruyol, sözlerine şöyle devam etti: "Doğa bu dönüşüme direnç göstermezken, biz değişimleri kabullenmekte zorlanıyoruz. Bu direncimizle kendimize güvenli alanlar yaratıyoruz. Ancak esas dönüşüm belki de güvensiz alanlarda, doğal olanın içinde gizli."

Sanatın Tarihi Mekanda Serilmesi

Dosya Baruthane'nin önemine de değinen Doğruyol, "18. yüzyılda Osmanlı'nın baruthanesi olan bu mekan artık sevgi dolu bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Burada dönüşümü anlatmaya çalışıyoruz ve sergide dönüştürülmüş malzemeler ile yaratılan eserler, bu dönüşümün hikayesini aktarıyor" ifadelerini kullandı.

İçsel Yolculuk ve Gölge Kavramı

Küratör Ceylan Önalp, serginin Jungçu "arketip" kuramına dayandığını, insanın hem aydınlık hem de karanlık yanlarına vurgu yaptığını belirtti. Önalp, "Kendimizle iletişim kurmayı öğrendiğimiz bu süreçte sürekli doğuyoruz. Bu doğuşlar kişisel olduğu kadar toplumsal alanda da izler bırakmaktadır," dedi.

Önalp, insanların gölgelerini kabul ettikleri zaman kendilerini bütün haliyle görebileceklerini vurgulayarak, "Bu sergide ziyaretçileri eserlerle baş başa bırakarak kendi gölgeleriyle barışmalarını hedefliyoruz. Serginin başlangıcı ve bitişi yok, bu yolculuk sergi alanında devam ediyor," açıklamalarında bulundu.

'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' sergisi, 25 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık kalacak.

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere...

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum" sergisi, Ataköy Baruthane'de açıldı.

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere...

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum" sergisi, Ataköy Baruthane'de açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi