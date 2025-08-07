'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' Sergisi Açıldı

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği sanatçı Deniz Doğruyol'un 'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' sergisi, Ataköy Baruthane'de sanatseverler ile bir araya geldi. Bu sergi, 'doğmak' ve 'olmak' kavramlarını mercek altına alarak yaşamın, bedenin ve belleğin iç içe geçen dönüşümlerine odaklanıyor.

Serginin Özellikleri

Deniz Doğruyol, serginin temelinin yaşamında önemli kırılmaların izleriyle şekillendiğini dile getirerek, "Bu olaylardan sezgilerimle çıkardığım sonuçları sergide ortaya koymak istedim. Bu sergi, insan varlığı ve dünyanın değişimi üzerine sorduğum soruların bir cevabıydı" dedi.

Tekamül ve Dönüşüm

Sanatçı, insanların hayat içinde birçok olaya şahit olduğunu vurgulayarak, "Yaşarken ruhumuz birçok anlamda tekamül ediyor. Geçmiş deneyimlerimiz, hissettiklerimiz hayatımıza bir döngüsellik katıyor. Bir kere doğsak bile kesinlikle hayat içinde yeni versiyonlarımızla var olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Doğanın Yenilenmesi

Doğanın sürekli yenilendiğine dikkat çeken Doğruyol, sözlerine şöyle devam etti: "Doğa bu dönüşüme direnç göstermezken, biz değişimleri kabullenmekte zorlanıyoruz. Bu direncimizle kendimize güvenli alanlar yaratıyoruz. Ancak esas dönüşüm belki de güvensiz alanlarda, doğal olanın içinde gizli."

Sanatın Tarihi Mekanda Serilmesi

Dosya Baruthane'nin önemine de değinen Doğruyol, "18. yüzyılda Osmanlı'nın baruthanesi olan bu mekan artık sevgi dolu bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Burada dönüşümü anlatmaya çalışıyoruz ve sergide dönüştürülmüş malzemeler ile yaratılan eserler, bu dönüşümün hikayesini aktarıyor" ifadelerini kullandı.

İçsel Yolculuk ve Gölge Kavramı

Küratör Ceylan Önalp, serginin Jungçu "arketip" kuramına dayandığını, insanın hem aydınlık hem de karanlık yanlarına vurgu yaptığını belirtti. Önalp, "Kendimizle iletişim kurmayı öğrendiğimiz bu süreçte sürekli doğuyoruz. Bu doğuşlar kişisel olduğu kadar toplumsal alanda da izler bırakmaktadır," dedi.

Önalp, insanların gölgelerini kabul ettikleri zaman kendilerini bütün haliyle görebileceklerini vurgulayarak, "Bu sergide ziyaretçileri eserlerle baş başa bırakarak kendi gölgeleriyle barışmalarını hedefliyoruz. Serginin başlangıcı ve bitişi yok, bu yolculuk sergi alanında devam ediyor," açıklamalarında bulundu.

'Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum' sergisi, 25 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık kalacak.

