Birleşik Krallık'ta Müslüman Karşıtlığı Artıyor, İstatistikler Yetersiz Kalıyor

Birleşik Krallık'ta Müslüman Karşıtlığı ve İstatistiksel Sorunlar

Newcastle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Peter Hopkins, Müslüman karşıtlığının arttığını ancak resmi makamlara bildirilmeyen olaylar nedeniyle istatistiklerin yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Müslümanların Şikayetleri ve Resmi Makamlarla İletişim

Prof. Dr. Peter Hopkins, Müslümanların karşılaştıkları ırkçı ve ayrımcı olayları bildirmekte zorluklar yaşadıklarını söyledi. Birleşik Krallık'ta Müslüman karşıtı nefret suçlarının, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları sonrası arttığına dikkat çeken Hopkins, "11 Eylül gibi küresel olayların, nefret suçlarını tetiklediğini gözlemliyoruz," dedi.

Resmi İstatistiklerin Gerçekliği Yansıtması Zor

Polis teşkilatında bazı yetkililerin Müslümanların şikayetlerini adli vaka olarak kaydettiğine değinen Hopkins, "Kayıt altına alınmayan ihbar sayısı oldukça fazla," ifadesini kullandı. Müslümanların resmi makamlara karşı güvensizliği, bu tür olayların bildirilmeme sebeplerinin başında geliyor.

Müslüman Toplumun Güvensizliği

Prof. Dr. Hopkins, Müslüman toplumun polise ve diğer otoritelere olan güvensizliğinin, ırkçı ve İslamofobik olayların bildirilememesine yol açtığını belirtti. "Mağdurlar, şikayet ettiklerinde sistemin kendilerine karşı işleyeceğinden endişe ediyorlar," diye ekledi.

Medyanın Rolü ve Aşırı Sağın Etkisi

Hopkins, aşırı sağın yükselmesinin Müslüman karşıtlığını artırdığını vurgulayarak, sosyal ve geleneksel medyanın da bu durumu körüklediğini ifade etti. "Medya, Müslümanlara dair yanlış stereotipler oluşturarak İslamofobiyi yaygınlaştırıyor," dedi ve bu durumun ciddi bir sorun haline geldiğini sözlerine ekledi.