Birleşmiş Milletler: Gazze'nin kuzeyine ilaç ve su pompalamak için gerekli yakıt sevkiyatını engelliyor

Gazze Şeridi'nde yaşanan durumla ilgili OCHA tarafından günlük olarak paylaşılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki temiz su ve atık su sistemlerinin işlemesi için gerekli olan yakıt ve ilaçların Gazze'ye ulaşmasını engellediği ifade edildi.

Bildirimde, "Su, atık tahliyesi ve hijyen için gerekli yakıtın eksikliği, sağlık ve çevre tehlikeleri riskini artırırken, ilaç eksikliği de kısmen işleyen 6 hastanenin işlevselliğini zayıflattı" ifadelerine yerverildi. Bildirimde ayrıca, ocak ayından beri Gazze'nin kuzeyindeki su tesislerine yakıt ve malzeme ulaştırmak isteyen 19 yardım girişiminden sadece bir tanesine izin verildiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde insani yardımlara giriş yasağı koyan İsrail güçleri nedeniyle temel ihtiyaç malzemeleri, ilaç ve sağlık malzemeleri eksikliği yaşanıyor. Bu da yaralıların tedavi edilmesini zorlaştırıyor. Enkaz altında binlerce insanın hayatını kaybettiği belirtilirken, halkın korunmak için gittiği hastane ve eğitim kurumları saldırıya uğrayarak sivil altyapı yıkılıyor.

OCHA'nın 12 Ocak'ta paylaştığı rapora göre, yılın ilk 10 günü içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırılması planlanan 21 insani yardım sevkiyatından sadece 3'üne izin verilmişti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve İşler Ajansı (UNRWA) ise Gazze'deki durumun benzeri görülmemiş şekilde kötüye gittiğini belirterek, uluslararası toplumdan "acilen insani ateşkes" talep etmişti.