Bişkek'te 9. Türk Filmleri Haftası açıldı: Ünlüler kırmızı halıda

Bişkek'te 9. Türk Filmleri Haftası açıldı

9. Türk Filmleri Haftası, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen açılış töreniyle başladı. Etkinlik, yerel ve Türk yetkililer, akademisyenler, diplomatlar ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışa katılanlar

Açılış töreninde; Marat Tagayev (Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı), Maratbek Asanaliyev (Kırgızistan Sinematografi Genel Müdür Yardımcısı), milletvekili Dastanbek Cumabekov, Birol Güven (Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü), TBMM Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhterem Özdinçer, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü) ile çok sayıda akademisyen, diplomat ve kurum yetkilisi yer aldı.

Kırmızı halı seremonisi ve katılımcılar

Ala-Too Sineması'nda yapılan törene sunuculuk eden Bülent Namal ve Asel Akmataliyeva eşlik etti. Kırmızı halı seremonisinde izleyicilerin tezahüratları arasında Türk sinemasının öne çıkan isimleri salondan geçti. Törene katılan oyuncular arasında Damla Sönmez, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Anıl Altan, Duygu Mercan, Barış Kılıç ve yönetmen-oyuncu Murat Fıratoğlu bulunuyordu.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Marat Tagayev, Türk sinemasının seçkin yapımlarının Kırgız izleyicilerle buluşmasının iki halkı manevi olarak yakınlaştıracağını ve sanat alanında güçlü bir köprü kuracağını belirtti. Tagayev, etkinliğe Türkiye'den oyuncular, yönetmenler ve milletvekillerinin katıldığını vurguladı.

Maratbek Asanaliyev, Türk Filmleri Haftası'nın iki halk arasındaki dostluğu pekiştireceğini ve sinema alanındaki işbirliğini yükselteceğini ifade etti.

Birol Güven ise Türk dizilerinin global yayılımına değinerek, 'Türk dizileri bugün 150'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan düzenli olarak Türk dizilerini izliyor' dedi ve etkinliğin kardeşlik ve birlikteliği güçlendirme amacını vurguladı.

Muhterem Özdinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in selamlarını ileterek, Türk ve Kırgız halklarının kültür ve sanat alanında işbirliğini geliştirme sorumluluğunu taşıdığını söyledi. Özdinçer, haftanın açılışının Türkiye'nin Oscar adayı 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmiyle yapılmasından gurur duyduklarını da belirtti.

Organizasyon ve teşekkürler

Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, dokuzuncusu düzenlenen organizasyonun başarılı geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Gündoğdu, katılımcı oyuncular ve katkı sağlayan kurumlara plaket ve hediye takdimiyle teşekkürlerini sundu.

Gösterim programı

9. Türk Filmleri Haftası açılış gösterimini Türkiye'nin Oscar adayı 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmiyle gerçekleştirdi. Ala-Too Sineması'ndaki gösterimler şu şekilde planlandı: 5 Eylül'de 'Aşk Bağları', 6 Eylül'de 'Akıldan Kalbe', 7 Eylül'de 'Hay Hak Karagöz-Hacivat' ve 'Şımarık' filmleri izleyicilerle buluşacak.

Etkinlik, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırgızistan'ın Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan Sinematografi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.