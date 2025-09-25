Bişkek'te 'Kırgız Köyü' Müzesi: Anneler Vakfı 400'den Fazla Antika Sergiliyor

Bişkek'te 'Kırgız Köyü' müzesi, geçmişe ışık tutuyor

NAZİR ALİYEV - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kadınların öncülüğünde kurulan müze, ülkenin farklı bölgelerinden toplanan geleneksel ev eşyaları ve kıyafetlerle geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Müze tasarımı ve koleksiyon

Dasmiya Kültür ve Etnografya Kompleksi'nde yer alan ve 'Kırgız Köyü' adını taşıyan müze, geleneksel Kırgız otağı içinde düzenlendi. Müzede 400'den fazla antika değeri taşıyan mutfak ve ev eşyası sergileniyor.

Bakır kazanlardan işlemeli sandıklara, el yapımı ürünlerden gaz lambalarına kadar pek çok obje, Kırgız halkının kültürel mirasını yansıtıyor. Ayrıca müzede kadın ve erkek geleneksel kıyafetleri ile başlıklar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Anneler Vakfı'nın rolü ve amaçları

Projeyi hayata geçiren Anneler Vakfı, 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında müzeyi faaliyete geçirdi. Vakıf bünyesinde ülke genelinden 500'ü aşkın kadın üye bulunuyor.

Anneler Vakfı Başkanı Suriya Osmankulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada müzenin kuruluşundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: 'Müzede, ülkenin 7 bölgesinden kadın üyelerimizin ailelerinden miras kalan ev eşyası, giysiler, el işi ürünler ve nadir objeler sergileniyor. Her bir eşya, geçmişin hikayesini taşıyor.' Osmankulova, kadın üyelerin gönüllü katkılarıyla oluşturulan müzenin Kırgız halkının kültürel hafızasını yaşatma amacını taşıdığını belirtti.

Ziyaret ve gelecek planları

Müzeye giriş ücretsiz olup hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere açıktır. Osmankulova, özellikle öğrenci gruplarını ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı. Vakfın desteğiyle müzenin büyütülmesi planlanıyor ve projenin kültürel turizme katkı sağlaması bekleniyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kadınlar tarafından kurulan müze, ülkenin farklı bölgelerinden toplanan geleneksel mutfak ve ev eşyalarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Anneler Vakfı Başkanı Suriya Osmankulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.