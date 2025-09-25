Bişkek'te 'Kırgız Köyü' Müzesi: Anneler Vakfı 400'den Fazla Antika Sergiliyor

Dasmiya Kompleksi'ndeki 'Kırgız Köyü' müzesi, Anneler Vakfı öncülüğünde 400'den fazla geleneksel eşya ve kıyafeti sergileyerek kültürel mirası yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:32
Bişkek'te 'Kırgız Köyü' Müzesi: Anneler Vakfı 400'den Fazla Antika Sergiliyor

Bişkek'te 'Kırgız Köyü' müzesi, geçmişe ışık tutuyor

NAZİR ALİYEV - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kadınların öncülüğünde kurulan müze, ülkenin farklı bölgelerinden toplanan geleneksel ev eşyaları ve kıyafetlerle geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Müze tasarımı ve koleksiyon

Dasmiya Kültür ve Etnografya Kompleksi'nde yer alan ve 'Kırgız Köyü' adını taşıyan müze, geleneksel Kırgız otağı içinde düzenlendi. Müzede 400'den fazla antika değeri taşıyan mutfak ve ev eşyası sergileniyor.

Bakır kazanlardan işlemeli sandıklara, el yapımı ürünlerden gaz lambalarına kadar pek çok obje, Kırgız halkının kültürel mirasını yansıtıyor. Ayrıca müzede kadın ve erkek geleneksel kıyafetleri ile başlıklar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Anneler Vakfı'nın rolü ve amaçları

Projeyi hayata geçiren Anneler Vakfı, 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında müzeyi faaliyete geçirdi. Vakıf bünyesinde ülke genelinden 500'ü aşkın kadın üye bulunuyor.

Anneler Vakfı Başkanı Suriya Osmankulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada müzenin kuruluşundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: 'Müzede, ülkenin 7 bölgesinden kadın üyelerimizin ailelerinden miras kalan ev eşyası, giysiler, el işi ürünler ve nadir objeler sergileniyor. Her bir eşya, geçmişin hikayesini taşıyor.' Osmankulova, kadın üyelerin gönüllü katkılarıyla oluşturulan müzenin Kırgız halkının kültürel hafızasını yaşatma amacını taşıdığını belirtti.

Ziyaret ve gelecek planları

Müzeye giriş ücretsiz olup hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere açıktır. Osmankulova, özellikle öğrenci gruplarını ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı. Vakfın desteğiyle müzenin büyütülmesi planlanıyor ve projenin kültürel turizme katkı sağlaması bekleniyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kadınlar tarafından kurulan müze, ülkenin farklı bölgelerinden...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kadınlar tarafından kurulan müze, ülkenin farklı bölgelerinden toplanan geleneksel mutfak ve ev eşyalarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Anneler Vakfı Başkanı Suriya Osmankulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kadınlar tarafından kurulan müze, ülkenin farklı bölgelerinden...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları