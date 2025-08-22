Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen programla başladı. Etkinlik alanında Sultan Alparslan Otağı kuruldu; program, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı.

Vali Ahmet Karakaya'nın konuşması

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya yaptığı konuşmada, milletin şanlı zaferinin tarihe altın harflerle yazıldığını ve Anadolu'nun kapılarının ebediyen açıldığını belirterek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

"O gün atılan adım bugün bizlere vatan kılınan bu toprakların da temelini oluşturmuştur. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü destekleriyle düzenlenen bu etkinlikler, konserlerden söyleşilere, kültürden geleneksel spor müsabakalarına kadar geniş bir yelpazede bu tarihi ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir anlam taşımaktadır. Malazgirt ruhu milletimize daima güç verecek, 1000 yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirecek ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun en sağlam dayanaklarından birisi olacaktır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başta Sultan Alparslan olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Milletvekilinden birlik vurgusu

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Gazze'de yaşanan saldırılara tepki göstererek İsrail'i lanetlediklerini söyledi. Bedirhanoğlu, etkinliklerin 954 yıldır süren mücadelenin yaşatılması amacı taşıdığını belirtti.

"Bugün hem bölgede hem dünyada söz sahibi bir ülke olacaksak, Filistin'deki mazlum kardeşlerimizin sesine daha büyük ses olacaksak, onların mücadelesine daha büyük mücadele katacaksak, sadece Filistin'de değil dünyanın dört bir yanında süren ölümlere, süren katliamlara daha yüksek ses çıkaracaksak, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda sesini yükselteceği bir gücü ve mukavemeti ona vereceksek, 954 yıldır süren bu mücadeleyi daha da zirveye taşımak için birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi her zamankinden daha güçlü tutmak zorundayız. Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı'mızın önderliğinde kardeş kanını durdurmaya, bölgede birliği, beraberliği, sükuneti tesis ve temin etmek için yürütmüş olduğumuz Terörsüz Türkiye projemiz ile Ahlat etkinlikleri bu sene bir başka anlamlı ve manidar."

Belediye başkanlarının mesajları

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, etkinliklerin huzur içinde geçmesini dileyerek, ümmetin birlik ve beraberliğinin temellerinin bu topraklarda atıldığını söyledi. Tanğlay ayrıca 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ahlat'ta misafir etmeye hazırlanıldığını belirtti.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz de etkinliğin miras olarak taşındığını vurgulayarak, "Ahlat, zaferin kapısıdır" dedi ve Sultan Alparslan ile şehitleri rahmetle andı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat'ın Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer olması nedeniyle Osmanlı'da "Ataşehir" olarak anıldığını, Sultan Alparslan'ın karargahını burada kurduğunu ve bölgenin tarihî mezar taşlarıyla zengin bir mirasa sahip olduğunu aktardı.

Etkinlikler ve katılım

Konuşmaların ardından Vali Karakaya, alanda kurulan çadırlarda sergilenen ürünleri inceleyip çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlar stantları gezdi; program kapsamında güreş müsabakaları, halk oyunları, atlı cirit gösterileri düzenlendi ve jandarma atlı birlikleri alanda devriye görevi yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri ise alanda zeybek oynayıp motor gösterisiyle Türk bayrağı açtı.

Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, belediye başkanları, kurum amirleri, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri, düzenlenen programla başladı.