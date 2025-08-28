Bitlis’e Tıp Fakültesi Kuruldu: BEÜ Bölgeye Yeni Sağlık Merkezi Kazandırıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kentte sevinç yarattı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde tıp fakültesinin kurulması kararının Resmi Gazetede yayımlanması, kentte memnuniyetle karşılandı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin senato kararları sonrası Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvurduğunu ve kararın Resmi Gazete ile resmiyet kazandığını bildirdi.

Elmastaş, önceki dönem rektörlerin de tıp fakültesi kurmak için müracaatta bulunduğunu belirterek, süreci şu sözlerle anlattı: "Ben de atandığımda ilk hedeflerimden biri olarak tıp fakültesini öne çıkardım. Senatoda kararlarımızı alarak Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl 25 Ağustos'ta ilimize teşrif ettiklerinde Eren Holding ailesiyle bu talebimizi kendilerine ilettik. Cumhurbaşkanımız, kurulması için talimatını verdikten sonra gerekli çalışmaları yürüttük. Cumhurbaşkanımız, bu yıl 25 Ağustos'ta ilimize geldiğinde tıp fakültesi kurulması talimatını sonuçlandırdı ve Resmi Gazete'de ilan edilerek tıp fakültemiz resmen kuruldu. İmza atarak bu fakülteyi ilimize hediye eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK kurul üyelerine, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'na, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Vedat Demiröz'e, Eren ailesi ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e şükranlarımı sunuyorum."

Rektör Elmastaş, fakültenin kısa sürede aktif hale getirileceğini ve buna bağlı araştırma hastanesinin bölgeye önemli hizmetler sunacağını vurguladı. Elmastaş, sözlerine şöyle devam etti: "Burada hekimler yetişecek. Fakültemize bağlı araştırma hastanesi büyük hizmetler verecek. İlimizde diğer hastanelerimiz var ama burada tedavi imkanı olmayan bazı hastalarımız başka şehirlere gidiyor. Sevklerde hasta ve hasta yakınları ciddi problemler yaşıyor. Hastanemiz kısa sürede tamamlandığında ve fakültemiz tam aktif edildiğinde bu sorunların büyük bir kısmı ortadan kalkacak. Bu açıdan çok önemli. Bitlis'e hizmet verecek önemli bir sağlık merkezi haline gelecek. Sadece Bitlis için değil, Van'ın bir kısmı buraya gelecek. Yine Muş ilimize çok yakın. 1 milyondan fazla nüfusa hitap eden noktadayız. Şu anda hastane inşa süreci devam ediyor. 2 yılda hem hastane hizmeti hem de öğrenci alımını planlıyoruz."

Kent halkı uzun süredir tıp fakültesini bekliyordu; Elmastaş, kararın halk tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.

Vatandaşlardan olumlu tepkiler

Esnaflar da fakültenin kent için önemine dikkat çekti. Özer Gücüm, "Yıllardır beklediğimiz bir hayaldi çünkü hastalarımız hep Van, Erzurum ve Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyordu. İnsanlar kışın gidip gelmekte sıkıntı yaşıyordu. Fakültenin faaliyete geçmesiyle Bitlis'imiz daha kaliteli sağlık hizmeti alacaktır. Fakültenin kurulması istihdama, öğrenci sayısının artmasına ve ekonomiye büyük katkı sunacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Serkan Özdemir ise, "Bitlis'e katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bitlis'ten öğrenci dışarıya gitmeyecek dışarıdan öğrenciler Bitlis'e gelecek. Fakülte maddi ve manevi olarak Bitlis'e katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

