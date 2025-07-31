Bitlis Eren Üniversitesi'nde Bal Hasadı Heyecanı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen arıcılık işletmesinde, bu yılki bal hasadı tüm heyecanıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin Rahva bölgesindeki kampüsünde düzenlenen törenle, 150 kovan bal hasadına başlandı.

Rektör Elmastaş'tan Açıklama

Bal hasadına katılan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, işletmelerinin bu yıl dördüncü hasadını gerçekleştirdiğini belirtti. Arıcılık faaliyetlerinin sürekli olarak geliştiğine dikkat çeken Elmastaş, "Bu yıl teknik arıcılığa yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İşletmemizi genişleterek yenilikler yaptık. Anadolu ve Kafkas ırkı arılar, bu bölgeye özgü olup verimli sonuçlar veriyor. Ana arılarımızı bu ırklarla yeniledik. Ana arı her yıl yenilendiğinde, bal verimi artıyor. Bu nedenle bu yıl daha yüksek verim bekliyoruz," dedi.

Bölgedeki Prodüktörlere Destek

Bölgedeki bal üreticilerini desteklemeye yönelik çalışmalarına da değinen Elmastaş, "Ana arı üretimini kendi işletmemizde denedik ve olumlu sonuçlar aldık. Ana arı üretimi zahmetli bir iş ancak, çiftçilerimizin buna ihtiyacı var. Dışarıdan yüksek maliyetle sağlamak zorunda kalıyorlar. Eğer bu üretimi Bitlis'te gerçekleştirebilirsek, daha uygun maliyetlerle ulaşmaları mümkün olacak. Üniversite olarak çiftçilerimize bu konuda destek vermeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen arıcılık işletmesinde bal hasadı yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen arıcılık işletmesinde bal hasadı yapıldı.