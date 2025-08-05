Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunda Büyük Coşku: 109. Yıl Etkinlikleri Başladı

Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu için Coşkulu Etkinlikler

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri, hareketli bir kortej yürüyüşü ile başladı. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Eren Holding'in birlikte düzenlediği Büyük Bitlis Buluşmaları etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş, kent sakinlerinin Türk bayraklarıyla Ziraat Bankası önünden Mevlana Parkı'na kadar yürümesiyle devam etti.

Yürüyüşün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumların açtığı stantlar gezilerek etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, düşman işgalinden kurtuluşun sadece bir toprak parçasının geri alınması değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık inancı ve kararlılığının simgesi olduğunu ifade etti.

Gazze Temalı Etkinlikler ve Destek Çalışmaları

Bu yıl düzenlenen Büyük Bitlis Buluşmalarının ana temasının Gazze olduğunu belirten Karakaya, etkinlik alanında kurulan stantlarda kadın kooperatifleri tarafından üretilen el emeği ürünlerin satışa sunulacağını söyledi. Elde edilecek tüm gelirlerin, Gazze'de zor koşullar altında hayata tutunmaya çalışan kardeşlere ulaştırılacağı bilgisini verdi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise 2019'dan bu yana Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun Büyük Bitlis Buluşmaları adı altında kutlandığını hatırlatarak, bu yılki etkinliklerin de farkındalık yaratacak nitelikte olduğunu vurguladı. Tanğlay, birçok sanatçının konser vereceğini ve şenliklerin düzenleneceğini ifade ederken, ''Bitlis'te içimiz yanıyor, Gazze kan ağlıyor. Festivalimizin ana temasını 'Gazze' olarak belirledik. Büyük bir çadır kurarak destek sunmaya çalışacağız'' dedi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Eren Holding işbirliğiyle düzenlenen "Büyük Bitlis Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Eren Holding işbirliğiyle düzenlenen "Büyük Bitlis Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.