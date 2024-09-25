Bitlis'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bitlis'te Deprem Alarmı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyurularak resmi kaynaklarda yer aldı.

Depremin Detayları

Bugün saat 14.50'de kaydedilen deprem, Tatvan'ın merkez üssündeydi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Halkın Durumu

Şu an için can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmazken, yetkililer bölgedeki durumu takip ediyor.