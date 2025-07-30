Bitlis'te 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Bitlis'te Hafızlık İcazet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için bir icazet töreni gerçekleştirildi. Tören, Abdurrahman Gazi Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 73 erkek öğrenci ile Amine Hatun Kız Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'ndan mezun olan 10 kız öğrencinin katılımıyla Abdurrahman Gazi Türbesi önünde yapıldı.

Vali Karakaya'dan Anlamlı Mesajlar

Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek ve yaşamak bütün Müslümanların dileğidir." diyerek hafızlığın kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Karakaya, "Hafızlık, ömür boyu taşınacak onur ve şereftir. Mevla'm, bu 83 hafızımıza bu şerefli vazifeyi yerine getirmeyi nasip etsin." dedi.

Hafızlığa Verilen Değer

Karakaya, hafızların toplumda özel bir yere sahip olduğunu belirterek, onların bilgileriyle toplum için faydalı olacağını ifade etti. Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de yaptığı konuşmada, "Kur'an'ı öğrenmek, en ulvi vazifedir." belirtti ve hafızların rehberlik etmesini temenni etti.

Belediye Başkanı'ndan Uyarılar

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise hafızların, halkı hatırlatmak ve uyarmak gibi önemli bir görevi olduğunu dile getirdi. Tören sonunda, Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Hafız Doğukan Yeğin Kur'an-ı Kerim okudu.

Katılımcılar ve Destekçiler

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, İl Müftüsü Kadir Koçak, Ahlat İlçe Müftüsü İlyas Oğraş ve birçok müftü ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci törenle icazet aldı. İcazet törenine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademi Başkanı Doç.Dr.Enver Osman Kaan, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl,Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak, Ahlat İlçe Müftüsü İlyas Oğraş, Bitlis il ve ilçe müftülerinin yanı sıra Iğdır Müftüsü Zahit Demirel, Bingöl Müftüsü Orhan İmamoğlu, Muş Müftüsü İbrahim Yavuz, bazı kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci törenle icazet aldı. İcazet törenine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademi Başkanı Doç.Dr.Enver Osman Kaan, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl,Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak, Ahlat İlçe Müftüsü İlyas Oğraş, Bitlis il ve ilçe müftülerinin yanı sıra Iğdır Müftüsü Zahit Demirel, Bingöl Müftüsü Orhan İmamoğlu, Muş Müftüsü İbrahim Yavuz, bazı kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.