Bitlis'te AFAD Akreditasyon Kampı Devam Ediyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" ikinci gününde devam ediyor.

Bitlis Valiliği ev sahipliğinde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen kamp, katılımcılara çeşitli eğitim ve sportif faaliyetler sunuyor.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, bu yıl ikincisi düzenlenen kampın başarıyla sürdüğünü belirtti. Oruk, kampa 23 ilden 780 katılımcının katıldığını ifade etti. Oruk, "Kampımızı dün konaklama ve yerleşmeyle başlattık. Bugün ise çeşitli aktivitelerle ortak kaynaşma, ortak çalışma dilini geliştirme, olası afetlerde müdahale kapasitesinin artırılması yönünde eğitim ve yarışmalarla devam ettik. Başarılı organizasyona ev sahipliği yaptığımızı duyuyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Böylesi bir ortamda bu kadar sayıda katılımcının organizasyonunu sağlamak zahmetli bir süreçti ancak bu yükün altından başarıyla kalkmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Arama Kurtarma Derneği Bitlis Temsilcisi Fevzi Epözdemir, "Doğal afetlerde her türlü olasılığa karşı burada hazırda beklemekteyiz. Amacımız, tüm olumsuzluklara rağmen AFAD ile mümkün olduğunca hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmektir." açıklamasında bulundu.

Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ise, "Bitlis'te böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak gurur veriyor. Birbirimizi tanımak ve kaynaşmak için iyi bir ortam oldu. Farklı etkinlikler yapıldı. Türkiye'de herhangi bir afet olduğunda sahada hazır olduğumuzu gösteriyoruz." sözleriyle duygularını aktardı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" ikinci gününde devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" ikinci gününde devam ediyor.