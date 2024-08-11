Bitlis'te Asılsız Köpek Zehirlenme İddialarına Tepkiler

Bitlis'te Asılsız Köpek Ölüm İddialarına Tepki

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler, sosyal medya üzerinden yayılan 150 köpeğin zehirlenerek öldükleri yönündeki asılsız paylaşımlara karşı tepki gösterdi.

Hayvanlar İçin Destek

Ekiplere ait bir grup, Ahlat-Malazgirt kara yolunda köpeklerin bulunduğu alana giderek, buraya mama ve su bırakmayı ihmal etmedi.

Açıklamalarda Bulunan Adnan Ayber

Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Ayber, burada yaptığı açıklamada, ilçede barınak eksikliği olmadığını vurguladı. Ayber, "Görmeden, incelemeden ve detayları araştırmadan açıklamalar yapılıyor. Yalan haber yapanları kınıyoruz. Burada köpeklerde herhangi bir sorun yok," ifadelerini kullandı.

Hayvansever Uğur Avcı'nın Değerlendirmesi

Hayvansever Uğur Avcı, 150 köpeğin zehirlendiğine dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Avcı, "Alanda yaptığımız incelemelerde 150 köpeğin ölmesi gibi bir durum söz konusu değil. Görüntülerdeki 3 köpek burada ölmüş, ancak burası çöplük alanı. Her türlü sebepten zehirlenmiş ve ölmüş olabilirler. Bu durumu belediyeye mal etmek doğru değil," dedi.

Avcı, ayrıca su depolarının dolu olduğunu ve işin içinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, "Bununla alakalı bir sorun yok. Haberlere itibar edilmemelidir," vurgusu yaptı.