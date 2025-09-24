Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Mevlana Parkı'nda Çocukları Buluşturdu

Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri, Mevlana Parkı'ndaki çocuk köyü, gezici kütüphane ve gezici sinema ile çocuk ve gençlerin yoğun ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:56
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Bir Anadolu Şenliği' kapsamında düzenlenen etkinlikler, Bitlis'te yoğun ilgi gördü.

Şenlik çerçevesinde Mevlana Parkı'nda kurulan çocuk köyü, gezici kütüphane ve gezici sinema, çocuklar ve gençlerin dikkatini çekti. Oyun alanlarında vakit geçiren, film izleyen ve gezici kütüphaneden yararlanan katılımcılar hem eğlendi hem de çeşitli konularda bilgi edindi.

Çocukların izlenimleri

Zeyid Talha Kıyağan: "Bu etkinlik iyi ki Bitlis'te yapıldı. Okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarımla sinemaya gittik. Burada çeşitli etkinliklere katılıp eğleniyoruz. Çocuklar için de çok eğlenceli oluyor."

Hamza Urfan: "Birkaç gündür okul çıkışı buraya geliyoruz. Filmlere gittik, şişme balonlarda oynadık, kitap okuduk, resimler çizdik. Burada akşam gösterileri çok güzel oluyor. Filmler ve kitaplar çok hoşumuza gitti."

Yunus Soyugüzel: "Kaydıraklardan kayıyoruz, çok eğlenceli oluyor. Bu festivalin burada yapılması çok güzel. Her sene olmasını istiyoruz."

Etkinlikler, çocuk ve gençlerin yoğun katılımıyla sürerken organizasyonun bölgedeki kültürel ve eğitsel etkisi de dikkat çekti.

