Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Üç Otomobili Vurdu

Bitlis'in Nur Caddesi'nde bir binanın çatısından düşen kar, üç otomobilde hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:05
Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Üç Otomobili Vurdu

Fırtına Sonrası Tehlikeli Anlar

Bitlis'te yaşanan kar yağışı, bazı sürücüler için istenmeyen kazalara yol açtı. Nur Caddesi'nde bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki üç otomobilin üstüne düştü.

Olayda hasar gören araçlar 34 PB 1084, 80 AAP 908 ve 34 DE 4533 plakalı otomobiller oldu. Düşen kar nedeniyle, bu araçlarda önemli hasarlar meydana geldi.

Kazanın ardından, hasar gören otomobiller bulundukları yerden kaldırıldı. Yetkililer, çatıların kar birikintisinden arındırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Önlem Almalıyız

Bu tür kazaların önüne geçmek için, özellikle ağır kar yağışlarında çatıların düzenli olarak kontrol edilmesi ve karın temizlenmesi büyük önem taşıyor.

Bitlis'te çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 3 otomobilde hasar oluştu.

Bitlis'te çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 3 otomobilde hasar oluştu.

Bitlis'te çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 3 otomobilde hasar oluştu.

Bitlis'te çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 3 otomobilde hasar oluştu.

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