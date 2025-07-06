Bitlis'te Düğün Konvoyunda Tragedi: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Düğün Konvoyunda Feci Kaza

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, düğün konvoyundaki bir motosikletin vinç ile çarpışması sonucunda, gelinin kardeşi hayatını kaybetti. Gölbaşı beldesi mevkisinde meydana gelen kazada, gelinin kardeşi olan Tahir Kardaş, kullandığı motosikletle düğün konvoyunda karşı yönden gelen, plakası tespit edilemeyen bir vinçle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri derhal sevk edildi. Çarpışma sonucu ağır yaralanan Kardaş, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kardaş kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı düğün kamerasına yansıdı. Bu trajik olay, düğünler için bir araya gelen dostlar ve aile fertleri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti.