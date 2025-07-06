DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.331.892,88 -0,66%

Bitlis'te Düğün Konvoyunda Tragedi: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 19:29
Bitlis'te Düğün Konvoyunda Tragedi: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Düğün Konvoyunda Feci Kaza

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, düğün konvoyundaki bir motosikletin vinç ile çarpışması sonucunda, gelinin kardeşi hayatını kaybetti. Gölbaşı beldesi mevkisinde meydana gelen kazada, gelinin kardeşi olan Tahir Kardaş, kullandığı motosikletle düğün konvoyunda karşı yönden gelen, plakası tespit edilemeyen bir vinçle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri derhal sevk edildi. Çarpışma sonucu ağır yaralanan Kardaş, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kardaş kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı düğün kamerasına yansıdı. Bu trajik olay, düğünler için bir araya gelen dostlar ve aile fertleri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin...

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin...

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın Söndürüldü
2
Kapadokya'da At Güzellik Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu
3
Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Akdoğan'ın Ailesine Haberi Verildi
4
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın Ailesine Acı Haber Ulaştı
5
Konstantinos Argiros'un İstanbul Konseri Biletleri Tükendi!
6
Bitlis'te Düğün Konvoyunda Tragedi: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Birol Güven'den Sinemacılara Müjde: Maddi Destek Artıyor!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz