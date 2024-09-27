Bitlis'te Engellilere 50 Akülü Araç Teslim Edildi

Engellilere Destek Amacıyla 50 Akülü Araç Teslim Töreni Düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla temin edilen 50 akülü araç, törenle sahiplerine teslim edildi. Tören, Hollanda İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Adil Paylaşım Derneği, Cros Medikal, Wiki Autos ve avukat Muaz Ergezen gibi kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirildi.

Törenin Detayları

Ahlat Özel İdaresi Şantiye Şefliği'nde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, burada yaptığı konuşmada engelli bireylere sağlanan imkanların, bir ülkenin medeniyet seviyesini gösteren en önemli kriterlerden biri olduğunu vurguladı.

Karakaya, "Devletimiz engelliler için yıllardır önemli projeler geliştirmekte. Son 20 yılda yapılan atılımlarla engelli bireylerimizin yaşam kalitesi artırıldı,” dedi.

Görüşler ve İfadeler

Hollanda İHH temsilcisi Hüseyin Gündüz, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Avukat Muaz Ergezen ise ihtiyaç sahipleriyle bağışçıları bir araya getirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir ise engellilere sunulan bu imkanın büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Bağışçılara teşekkür ediyorum," dedi.

Programın Katılımcıları

Törene Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve çeşitli kurum amirleri katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.