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Bitlis'te Freni Boşalan Tır 11 Araca Çarptı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan tır, park halindeki 11 araca çarparak durdu. Olayda kimse yaralanmadı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 20:39
Bitlis'te Freni Boşalan Tır 11 Araca Çarptı

Bitlis'te Korkutan Kaza: Freni Boşalan Tır 11 Araçla Çarpıştı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, freni boşalan maden yüklü bir tır, ışıklarda bekleyen ve park halindeki 11 araca çarptı. Olay, Güroymak-Muş kara yolunun Mehmetçik Parkı civarında gerçekleşti.

K.D. yönetimindeki 26 EB 601 plakalı maden yüklü tır, seyir halindeyken freninin boşaldığı belirtildi. Kontrolsüz bir şekilde yaklaşık 1 kilometre ilerleyen tır, duraklamadan önce ışıklarda bekleyen araçlara çarptı.

Olayın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Neyse ki kazada kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Ancak, gaz kaçağı olduğu tespit edilen bazı araçlara anında müdahale yapıldı.

Tırın çarptığı araçlar arasında minibüs, kamyonet ve otomobiller yer almaktadır. Bu çarpışma neticesinde araçlarda önemli hasar oluştu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan maden yüklü tır, ışıklarda bekleyen ve park halindeki...

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan maden yüklü tır, ışıklarda bekleyen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Tırın çarptığı minibüs, kamyonet ve otomobillerde hasar oluştu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan maden yüklü tır, ışıklarda bekleyen ve park halindeki...

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan maden yüklü tır, ışıklarda bekleyen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Tırın çarptığı minibüs, kamyonet ve otomobillerde hasar oluştu.

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