Bitlis'te Geleneksel Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Bitlis'te 42 kadının katıldığı yöresel yemek yarışması, şehrin kültürel değerlerini kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:51
Bitlis'te Geleneksel Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Bitlis'te Yöresel Yemek Yarışması Heyecanı

Bitlis, düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yöresel yemek yarışması ile dolup taştı. Mevlana Parkı'ndaki kafe alanında gerçekleştirilen etkinlikte, 42 kadın hünerlerini sergileyerek geleneksel lezzetlerini jüriye sundu.

Yemekler ve Katılımcılar

Katılımcılar, içli köfte, ciğer taplama, glorik, lahana sarması, gari aşı ve katıklı dolma gibi yöresel yemek çeşitlerini hazırladı. Programda söz alan Vali Ahmet Karakaya, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu belirtti.

Geleneksel Mutfağın Zenginliği

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yarışmanın geleneksel hale geldiğini vurgulayarak, "Bitlis'in yöresel mutfağı çok geniş. Tarihte bilinen yaklaşık 200 civarında Bitlis yemeği var. Bunların bir kısmını burada sergileyip yarıştırdık," dedi.

Gastronomi ve Kadınların Rolü

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, yarışmaya katılan kadınlara teşekkür ederek, "Bu etkinliklerle Bitlis'imizin sadece kadim kültürünü değil, gastronomisini ve kadınlarımızın ne kadar becerikli olduklarını tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

Ödüller ve Dereceler

Yarışmanın sonunda, dereceye giren katılımcılara hediyeleri takdim edildi, böylece etkinlik keyif dolu anlarla sona erdi.

