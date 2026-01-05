DOLAR
Bitlis’te Hava Ambulansı ile KOAH Hastası Tatvan’a Nakledildi

Bitlis'te yoğun kar ve çığ riski nedeniyle Hizan Bozpınar'daki KOAH hastası, hava ambulansı ile Tatvan Devlet Hastanesi'ne güvenle nakledildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:09
Bitlis’te Zorlu Koşullarda Hava Ambulansı Operasyonu

KOAH hastası Bozpınar köyünden Tatvan’a taşındı

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı ve yüksek çığ riski, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ederken, zamanla yarışılan bir sağlık operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Hizan ilçesi Bozpınar köyünde yaşayan ve nefes darlığı çeken yaşlı bir KOAH hastası için acil ihbar alındı. Kara ulaşımının mümkün olmadığı ve yolların birkaç gün kapalı kalmasının öngörüldüğü süreçte vaka kaydı oluşturularak hasta, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yakından takip altına alındı.

Hastanın sağlık durumunda risk oluşması üzerine, Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansı talep edildi. Gerçekleştirilen hava ambulansı operasyonuyla hasta güvenli bir şekilde bulunduğu noktadan alınarak kara sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ardından hasta, Tatvan Devlet Hastanesi'ne nakledildi ve burada uzman hekimler tarafından tedavi ve takibi sürdürülüyor.

Doç. Dr. Şaban Ergene, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen sürecin başarıyla yürütülmesinde verdikleri desteklerden dolayı başta Bitlis Valisi Ahmet Karakaya olmak üzere tüm sağlık personeline, hava ambulansı ekibine ve koordinasyonda görev alan kurumlara teşekkür etti. Ergene ayrıca katkılarından dolayı Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun'a da teşekkürlerini iletti.

