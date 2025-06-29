Bitlis'te Kabotaj Bayramı Yüzme Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'te Kabotaj Bayramı Yüzme Etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, doğaseverler ve çevre dostları Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Van Gölü'nde yüzme etkinliği düzenlendi. Bu anlamlı organizasyon, Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Doğaseverlerden Anlamlı Mesaj

Etkinlikte, Van Gölü sahilinde bir araya gelen 50 dernek üyesi ve doğasever, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganları atarak gölde yüzdü. Katılımcılar, bu önemli gün vesilesiyle doğa koruma bilincini artırmayı amaçladılar.

Etkinliğin Amaçları ve Önemi

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada Kabotaj Bayramı dolayısıyla Van Gölü'nde düzenlen etkinliğin amacının göldeki temiz ve serin suların ön plana çıkarılması olduğunu belirtti. Özel, "Burada tüm dünyaya 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' diyoruz" diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Özel, tarihi 3 bin yıla dayanan bölgedeki doğal güzelliklerin korunması için duyarlılık oluşturmak istediklerini vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde yüzdü.