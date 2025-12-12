DOLAR
Bitlis'te Kameralı Alkolmetre Dönemi: Ölçümler Artık Kayıtta

Bitlis polisi, yeni nesil kameralı alkolmetrelerle üfleme anını ve ölçümü kayıt altına alarak şeffaflık ve hukuki delil sağlıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:11
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol denetimlerinde yeni nesil kameralı alkolmetre cihazlarını kullanmaya başladı. Yeni sistemle sürücülerin üfleme anı ve ölçüm süreci, cihaz üzerindeki entegre kamera tarafından kayıt altına alınıyor.

Ölçümlerde şeffaflık ve hukuki güvence

Uygulamayla birlikte hem ölçümlerde şeffaflık sağlanması hem de denetim sırasında yaşanabilecek tartışmaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, kameralı alkolmetrelerin kullanımının özellikle "yanlış ölçüm" iddialarını ortadan kaldıracağını, işlemlerin delil niteliğinde kaydedileceğini ve hukuki süreçlerde güvenilir veri sağlayacağını belirtti. Alınan görüntüler mahkeme dosyalarına delil olarak sunulabilecek.

Yapay zekâ destekli yaka kameraları ve plaka/yüz tanıma

Yapay zekâ destekli ses ve görüntü alan yaka kameraları yol ve trafik kontrollerinde polis memurlarına kolaylık sağlarken, uygulama vatandaşlardan da olumlu geri dönüş aldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katıldığı araç desteği kapsamında 86 araç alınan jandarma ve emniyet ekipleri yeni araç ve teçhizatlarıyla hizmet veriyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Uğur Altuntaş, sistemin sahadaki faydalarını şu sözlerle aktardı:

"Burada bizim için en büyük avantajı yaka kameraları yapay zekâ destekli, plaka tanıma ve yüz tanıma sistemlerinin bulunması. Plaka tanıma sistemi vatandaşlarımızın uygulama noktasına yaklaşırken plakalarını sistem otomatik olarak tanıyarak veri tabanını tarayıp aracın herhangi bir aranmasının olup olmadığını veya yakalanmasının bulunup bulunmadığını görevli polis memurumuza bildirmektedir. Bu da hem iş yükünü hem de vatandaşımızın uygulama noktasındaki bekleme süresini düşürmektedir. Aynı zamanda sürücünün yüzünü yüz tanıma veri tabanında tarayarak yine sürücünün aranmasının olup olmadığını ve sürücünün herhangi bir başka bir suça karışıp karışmadığını, sürücü ile ilgili bilgilerini de bize veri tabanından çekerek vatandaşın bilgilerini polis memurunuza bildirmektedir. Zaman zaman sahte ehliyet ve sahte kimlikle uygulama noktalarından kaçmaya çalışan sürücüler oluyor. Yüz tanıma sistemi vatandaşın kim olduğunu bize daha önceden söylediği için verdiği kimliğin doğru olup olmadığını daha çabuk tespit etmekteyiz. Bu da bizim iş yükümüzü aynı zamandaki kaliteli bir hizmet vermemizi sağlayacak"

Altuntaş, alkolmetrelerle ilgili ek bir değerlendirme yaparak şunları kaydetti:

"Alkolmetre cihazımız yine kamera sistemi donatılmış bir şekilde kullanılmaktadır. Burada yine vatandaşımız alkolmetreyi üflediğinde onun fotoğrafı çekilmektedir. Bu fotoğrafının bizim için şöyle bir avantajı oluyor. Daha sonra sürücünün itirazı halinde çıkan fotoğrafı mahkemelere sunuyoruz. Mahkemelerde delil niteliği taşıyor. Aynı zamanda vatandaşımız da fotoğrafının çekildiğini gördüğünde herhangi bir şikâyete tabi konuyu mahkemeye taşımamaya başlıyor. Bu şekilde mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak. Vatandaşımızla polisimiz arasında güven duygusu daha da sağlamlaşacak. Uygulama, vatandaşımızın şikâyeti veya polisimizin herhangi bir mukavemete karşı kalmaması açısından çok büyük önem taşımaktadır. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın da bahsettiği gibi ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ sorusunun daha az gündeme geleceğini düşünüyoruz."

Sonuç olarak, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün kameralı alkolmetre ve yapay zekâ destekli ekipmanlarla yürüttüğü uygulama, denetimlerde güven ve etkinliği artırmayı, itirazları azaltarak hukuki sürece destek sağlamayı amaçlıyor.

