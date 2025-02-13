Bitlis'te Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bitlis'te Olumsuz Hava Koşulları Eğitimi Etkiledi

Bitlis'te, 14 Şubat tarihinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şehirde devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma riski göz önünde bulundurularak, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının kapalı olacağı duyuruldu.

İdari İzinler Hakkında Bilgi

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bu tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.