Bitlis'te 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'te Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası Kutlandı

Bitlis, bu yıl 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Valilik öncülüğünde Mevlana Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çeşitli kurumların katılımıyla trafik güvenliği konusuna dikkat çekildi.

Vali Karakaya'dan Kritiks Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Vali Ahmet Karakaya, ülkemizde her yıl yüzlerce insanın trafikte hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin ise yaralandığını belirtti. Bu kayıpların önüne geçmenin tek yolunun bilinçli davranmak olduğuna vurgu yaptı.

Karakaya, "İnsan nüfusu arttıkça trafik kazalarının da arttığını biliyoruz. Yollarımız büyük oranda otoyola dönüştü ancak trafikteki kurallara uyulmadığında, hiç bir tedbir kazaların önüne geçemez," şeklinde konuştu. Karakaya, ayrıca emniyet ve jandarma birimlerinin sağladığı katkıların önemine dikkat çekti.

Öğrenciler Trafik Kurallarını Öğreniyor

Etkinlikte, öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla şairler tarafından şiirler okundu ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Vali Karakaya, öğrencilerle birlikte trafik birimleri ile buluşarak bilinçlendirme çalışmalarına destek verdi.

Karakaya, “Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bu yıl kutlanan trafik haftasının önemine de değinerek, basit kural ihlallerinin yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. "Hız limitleri, emniyet kemerleri ve trafik uyarıcılarına dikkat etmek hayati önem taşıyor," diyerek, trafik kurallarının yaşam güvenliği için kritik olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş ve birçok kurum amiri, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.