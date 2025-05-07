DOLAR
38,64 0%
EURO
43,82 0,45%
ALTIN
4.205,12 1,16%
BITCOIN
3.715.080,84 -1,53%

Bitlis'te 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'te düzenlenen 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinliği, Vali Ahmet Karakaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 19:19
Bitlis'te 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'te Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası Kutlandı

Bitlis, bu yıl 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Valilik öncülüğünde Mevlana Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çeşitli kurumların katılımıyla trafik güvenliği konusuna dikkat çekildi.

Vali Karakaya'dan Kritiks Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Vali Ahmet Karakaya, ülkemizde her yıl yüzlerce insanın trafikte hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin ise yaralandığını belirtti. Bu kayıpların önüne geçmenin tek yolunun bilinçli davranmak olduğuna vurgu yaptı.

Karakaya, "İnsan nüfusu arttıkça trafik kazalarının da arttığını biliyoruz. Yollarımız büyük oranda otoyola dönüştü ancak trafikteki kurallara uyulmadığında, hiç bir tedbir kazaların önüne geçemez," şeklinde konuştu. Karakaya, ayrıca emniyet ve jandarma birimlerinin sağladığı katkıların önemine dikkat çekti.

Öğrenciler Trafik Kurallarını Öğreniyor

Etkinlikte, öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla şairler tarafından şiirler okundu ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Vali Karakaya, öğrencilerle birlikte trafik birimleri ile buluşarak bilinçlendirme çalışmalarına destek verdi.

Karakaya, “Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bu yıl kutlanan trafik haftasının önemine de değinerek, basit kural ihlallerinin yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. "Hız limitleri, emniyet kemerleri ve trafik uyarıcılarına dikkat etmek hayati önem taşıyor," diyerek, trafik kurallarının yaşam güvenliği için kritik olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş ve birçok kurum amiri, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik...

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik...

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ulaşım Sektörünün Gençlik Festivali 'UFEST' Devam Ediyor
2
Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Eşsiz Eserler Sergileniyor
3
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD ve İSO'ya Önemli Ziyaretler
4
Kastamonu'da Kazada 4 Kişi Yaralandı: Otomobil Arızalı Araçta Çarpıştı
5
Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri Kapsamında Sema Ayini Şerifi Gerçekleşti
6
Sakarya'da Uluslararası Öğrenciler Kültürlerini Tanıttı
7
Adana'da Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!