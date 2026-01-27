Sökeli Kıbrıs Gazisi Oktay Ayan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Oktay Ayan, Çeltikçi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı ve Granta Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze Törenine Katılanlar

Törene; Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutan Vekili Necdet Gümüş, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ve Söke Gaziler ve Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Köksal başta olmak üzere askeri erkan, belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıca törende Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka ile belediye meclis üyeleri Şakir Gülmez ve Haşim Çiftçi de hazır bulundu.

KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ