JOB Young Talent 2026 Başvuruları Başladı: Yıldız Holding Staj Fırsatı

Yıldız Holding'in JOB Young Talent 2026 staj programı için başvurular 22 Şubat 2026'ya kadar açık; 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine profesyonel deneyim sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:49
Yıldız Holding tarafından lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen JOB Young Talent programının 2026 başvuruları başladı. Programa başvurular 22 Şubat 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Programa Kimler Başvurabilir?

Programa, üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri başvurabilecek. 2026 dönemi için adaylar belirtilen tarihe kadar başvuru yapabilecekler.

Programın Kapsamı ve Geçmiş Başarıları

JOB Young Talent, Yıldız Holding çatısı altında 15 yıldır öğrencilere staj ve profesyonel deneyim imkânı sunuyor. Program bugüne kadar bin 400’ün üzerinde öğrenciye proje bazlı staj sağlarken, 2025 yılında yaklaşık 20 bin başvuru aldı. Program, global düzeyde öğrenme, yetenek ve insan kaynakları alanlarında profesyonel gelişimi destekleyen Brandon Hall Ödülleri Yetenek Kazanımı kategorisinde ödüle sahiptir.

Staj İmkanları ve İş Alanları

2026 itibarıyla staj odağında yapılandırılan programa kabul edilen adaylar, staj süresince Yıldız Holding ve holding bünyesindeki; başta gıda ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve lider markalarda profesyonel deneyim kazanacak. Program; gıda, perakende, pazarlama, üretim, Ar-Ge, tedarik zinciri ve dijitalleşme gibi alanlarda kapsamlı iş kolları sunuyor.

Değerlendirme Süreci: Yapay Zekâ ve Veri Odaklı Yaklaşım

Bu yıl değerlendirme süreçleri yenilikçi teknolojilerle güçlendiriliyor. Aday deneyimini ileri taşımak amacıyla sürecin belirli aşamalarında yapay zekâ destekli mülakat uygulamaları hayata geçirilecek. Hedef, daha kapsayıcı, çevik ve veri odaklı bir değerlendirme süreci ile adayların potansiyellerini daha etkin şekilde anlamak ve doğru rollerle eşleştirmektir.

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser'in Açıklaması

İstikrarıyla sektöre örnek teşkil eden bu programla öğrencilerin kariyer yolculuklarında mesleki gelişimlerine destek olmayı önceliklendirdiklerini vurgulayan Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıldız Holding’de İnsan Kaynakları stratejimizin odağına ‘insana yatırım’ı alıyor; yeteneklerimizi, sürdürülebilir başarımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. 15 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz JOB Young Talent ile katılımcılara, Holding ve her biri kendi sektöründe öncü role sahip şirket ve güçlü markalarımız bünyesinde, gerçek projeler üzerinde çalışarak profesyonel dünyayı yakından tanıyabilecekleri, potansiyellerini keşfedebilecekleri dijital, kapsayıcı ve üretken bir gelişim ortamı sunuyoruz. İş dünyasının en uzun soluklu staj programlarından biri olan bu programın, bugün sektörde yer alan pek çok tecrübeli profesyonelin kariyerindeki ilk durak olması bizler için çok kıymetli. Her yıl, programın gelişim imkanlarını daha da ileriye taşımak için titizlikle çalışıyoruz. Bu yıl, yapay zeka destekli uygulamalarla güçlendirdiğimiz programımızla, öğrencilerin kariyer yolculuklarının en kritik adımlarında yanlarında olarak profesyonel gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Başvuruların son tarihi: 22 Şubat 2026. İlgi duyan adaylar belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilir.

