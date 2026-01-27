Gümbet Dolgu Alanı Halkın Kullanımına Açılıyor: 60 Tekneye 1,5 Milyon TL Ceza

Bodrum'da Gümbet Dolgu Alanı, kurumların ortak çalışmasıyla düzenlenip halka açılıyor; 60 tekneye toplam 1,5 milyon TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:07
Kurumsal iş birliğiyle kapsamlı düzenleme

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı iş birliğiyle Gümbet Dolgu Alanı'nda kapsamlı bir düzenleme çalışması yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında alanda bulunan uzun süredir atıl durumdaki tekneler ve izinsiz kurulan iskeleler kaldırılıyor. Alanın kamuya açık ve güvenli bir şekilde kullanımı için Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol, Zabıta, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri koordineli şekilde görev yapıyor.

Düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek bölge daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Amaç: Kıyı koruma ve kamu düzeni

Yetkililer, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak bunların kıyı alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sahil alanlarından daha etkin şekilde faydalanabilmesi için hayata geçirildiğini belirtti. Bodrum Belediyesi ekipleri, kıyı alanlarının korunması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan bölgedeki 60 tekneye 1,5 milyon TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

