Talas Antika Pazarı 11 Ocak’ta yeniden açılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonu ile altı yıldır her ayın ikinci pazarı Talas’ta bir araya gelen antikacılar, yeni yılda da etkinliklerini sürdürüyor. Bu hafta sonu açılacak tezgahlar, ziyaretçilere renkli görüntüler sunacak.

Gelenekten geleceğe bir buluşma

11 Ocak Pazar günü kapılarını yeniden açacak Antika Pazarı, nostalji tutkunlarına alışverişin yanı sıra kültürel bir zaman yolculuğu da vaat ediyor. Talas’a kazandırılan ve 2019 yılında Harman Mahallesi Meydanı’nda başlayan serüven, artan ilgiyle Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde devam ediyor.

Binlerce ürünle geçmişin izleri

Halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul, nostaljik ev eşyaları ve daha fazlasının yer aldığı binlerce ürün arasında dolaşmak, geçmişin izlerini bugüne taşımak isteyenler için Antika Pazarı adeta bir hazine niteliğinde. Pazar, yalnızca Talas ve Kayseri’den değil Türkiye’nin dört bir yanından gelen antikacılarla zenginleşiyor.

Müzayede ve davet

Her ayın ikinci pazar günü kurulan bu geleneksel pazar, 11 Ocak’ta Talaslılara ve Kayserililere farklı bir gün yaşatacak. Aynı gün düzenlenecek müzayede ile ürünler açık artırmayla alıcısını bulacak; müzayede saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili olarak, "Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

