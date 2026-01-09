Şehit ve Gaziler Derneği Kayseri Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu 8 Şubat'ta

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu 8 Şubat 2025'te Kayseri Valiliği tiyatro salonunda saat 10.30'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:51
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi genel kurula gidiyor

Genel Kurul Bilgileri

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi, 9. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek.

Genel kurul tarihi: 8 Şubat 2025

Yer: Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu

Saat: 10.30 — toplantı belirtilen saatte başlayacak.

Dernek üyeleri ve ilgililer, seçim ve gündem maddelerinin görüşüleceği genel kurula katılmak üzere davetlidir.

