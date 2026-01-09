Şehit ve Gaziler Derneği Kayseri Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu 8 Şubat'ta

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi genel kurula gidiyor
Genel Kurul Bilgileri
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi, 9. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek.
Genel kurul tarihi: 8 Şubat 2025
Yer: Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu
Saat: 10.30 — toplantı belirtilen saatte başlayacak.
Dernek üyeleri ve ilgililer, seçim ve gündem maddelerinin görüşüleceği genel kurula katılmak üzere davetlidir.
