DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Bitlis'te Korkunç Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bitlis'te duvara çarpan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 20:55
Bitlis'te Korkunç Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bitlis'te Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Saray Mahallesi Arap Köprüsü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 06 DCF 370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik polisleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Yaşamını Yitiren ve Yaralılar

Otomobilde bulunan 61 yaşındaki Songül Gökçür kaza sonucunda hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 4 yaralı, Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?