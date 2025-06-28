Bitlis'te Korkunç Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bitlis'te Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Saray Mahallesi Arap Köprüsü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 06 DCF 370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik polisleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Yaşamını Yitiren ve Yaralılar

Otomobilde bulunan 61 yaşındaki Songül Gökçür kaza sonucunda hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 4 yaralı, Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.