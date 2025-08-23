Bitlis'te Kuyumcudan Altın Çalan 5 Şüpheli Yakalandı
Olay ve soruşturma
Bitlis'in Hizan ilçesinde, 10 Ağustos tarihinde bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle şüphelilerin, kuyumcunun yanındaki dönerci dükkanına girip baltayla duvarı kırarak içeri girdikleri, altınları alıp ön plakası sökülmüş araçla kaçtıkları belirlendi.
Operasyon ve sonuç
Yaklaşık 16 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü üzerinden yürütülen tespit çalışmalarında eşkalleri belirlenen 5 şüpheli, Hizan ve Tatvan ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Çalınan altınlar iş yeri sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
