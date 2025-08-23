DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.141,83 1,11%

Bitlis'te Kuyumcudan Altın Çalan 5 Şüpheli Yakalandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 Ağustos'ta duvarı delerek kuyumcudan altın çalan 5 şüpheli, 16 saatlik kamera incelemesi sonrası Hizan ve Tatvan'da yakalandı; 4'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:27
Bitlis'te Kuyumcudan Altın Çalan 5 Şüpheli Yakalandı

Bitlis'te Kuyumcudan Altın Çalan 5 Şüpheli Yakalandı

Olay ve soruşturma

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 10 Ağustos tarihinde bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle şüphelilerin, kuyumcunun yanındaki dönerci dükkanına girip baltayla duvarı kırarak içeri girdikleri, altınları alıp ön plakası sökülmüş araçla kaçtıkları belirlendi.

Operasyon ve sonuç

Yaklaşık 16 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü üzerinden yürütülen tespit çalışmalarında eşkalleri belirlenen 5 şüpheli, Hizan ve Tatvan ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Çalınan altınlar iş yeri sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde bir kuyumcunun duvarını delerek altın çalan 5 şüpheli yakalandı....

Bitlis'in Hizan ilçesinde bir kuyumcunun duvarını delerek altın çalan 5 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Altınlar sahibine teslim edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde bir kuyumcunun duvarını delerek altın çalan 5 şüpheli yakalandı....

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu
2
Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)
3
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
4
Bitlis'te Kuyumcudan Altın Çalan 5 Şüpheli Yakalandı
5
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
6
Bolivya'da Devlet Başkanı Seçimi Başladı: Sandıklar Açıldı
7
KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması tanıtıldı: Dijitalleşmede yeni adım

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar