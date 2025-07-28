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Bitlis'te 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' Tarihi Gezilerle Tamamlandı

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği etkinlik, Bitlis'teki tarihi alanların keşfiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:31
Bitlis'te 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' Tarihi Gezilerle Tamamlandı

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen 6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları, Bitlis'te gerçekleştirilen tarihi gezilerle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği etkinlik, 25-28 Temmuz tarihleri arasında 20 gazetecinin katılımıyla gerçekleşti.

Gazeteciler, etkinlik kapsamında Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Gezin son günü Adilcevaz ilçesine giden ekip, Ulu Cami, Zal Paşa Cami, Adilcevaz Kalesi, Kef Kalesi, Aygır Gölü ve dalış okulunu ziyaret etme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı Sanem Arıkan, bu yıl altıncı kez düzenlenen programda gazetecilerle birlikte Bitlis'i gezmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti. Arıkan, "Adilcevaz'da saklı bir cennet keşfettik. Süphan Dağı'nın eteklerinde, milattan önce 6 bin yılına ait bir kale ile karşılaştık. Bu özel coğrafya mutlaka herkes tarafından görülmeli," dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise ilçenin tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekerek, "İlçemiz, doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve kültürel zenginlikleriyle tanıtılmayı hak ediyor. Bu tür organizasyonlar, Adilcevaz'ın tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Katılımcı gazetecilere teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Kırşehir'den etkinliğe katılan gazeteci Erdem Yeşer, "Van Gölü kıyısında, 48 kilometrelik sahil hattıyla Adilcevaz, Ege ve Akdeniz sahillerine göre daha kullanılabilir bir alan sunuyor. Yaz aylarında sıcaklık 32 dereceyi geçmiyor. Bu bölgedeki doğa, insan yapısı ve gastronomi oldukça etkileyici," şeklinde konuştu.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"...

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları", Bitlis'te tarihi yerlerin gezilmesiyle sona erdi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"...

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları", Bitlis'te tarihi yerlerin gezilmesiyle sona erdi.

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