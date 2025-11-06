Bitlis’te Sonbahar Renkleri: Dağlar, Vadiler ve Değirmenaltı’nda Kartpostallık Görüntüler

Bitlis’te Sonbahar Renkleri ve Doğa Şöleni

Bitlis, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta bir renk şölenine dönüştü. Kentin yüksek bölgeleri, vadi ve ormanları bu mevsimde ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Şehirdeki yüksek dağlar, vadiler, göller ve ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kızıl tonlarıyla doğanın paletini sergiliyor. Sonbahar, Bitlis ve köylerinde her köşede farklı bir estetik yakalıyor.

Köyler ve Ormanlarda Kartpostallık Manzaralar

Özellikle ormanlık alanlarda ve köylerde oluşan görüntüler, adeta kartpostallık sahneler oluşturuyor. Yaprakları sararan ağaçlar, mevsimin dinginliğini ve görsel zenginliğini bir arada sunuyor.

Değirmenaltı köyü ise doğası, ağaçları ve akan deresiyle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor; köyün manzaraları fotoğraf tutkunları için ideal kareler oluşturuyor.

