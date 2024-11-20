Bitlis'te Tarihi Doku Yenileniyor: Kale Surları ve Kalealtı Çarşısı Işıklandırıldı

Bitlis'te Tarihi Doku Yenileniyor

Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen 'Sokak Sağlıklaştırma' ve 'Dere Üstü Islah' projeleri çerçevesinde, Bitlis Kalesi'nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı modern ışıklandırma ile buluştu.

Proje Kapsamında Yenileme Çalışmaları

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki tarihi Kalealtı Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki yenileme çalışmaları ile modern bir görünüm kazanmış durumda. Tarihi dokuya uygun bir şekilde taş mantolama sistemi ile kaplanan çarşıdaki dükkanların yanı sıra, kale surları ve dere yatağındaki aydınlatma çalışmaları da tamamlanmıştır.

İlgi Çeken Proje

Bu proje ile Bitlis’in tarihi ve kültürel değerleri yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. Kent sakinleri ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören çalışmalar, şehre estetik bir atmosfer kazandırmaktadır.

Belediye Başkanı Tanğlay'dan Açıklama

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, proje kapsamında 35 dükkanın dış cephesinin Bitlis taşı ile yenilendiğini belirtti. Ayrıca, kale surları ve dere yatağının ışıklandırılarak bölgeye estetik bir görünüm kazandırıldığını ifade etti. Tanğlay, 'Bu proje çarşımızın ilk etabını oluşturuyor. Gelecekte hanlarımızı, hamamlarımızı, tarihi evleri ve köprülerimizi de hak ettiği görünüme kavuşturacağız. Tarihimizi gün yüzüne çıkarıyoruz, çıkarmaya da devam edeceğiz.' dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma" ve "Dere Üstü Islah" projeleri kapsamında Bitlis Kalesi'nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı ışıklandırıldı.

Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma" ve "Dere Üstü Islah" projeleri kapsamında Bitlis Kalesi'nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı ışıklandırıldı.