DOLAR
34,43 -0,08%
EURO
36,4 0,5%
ALTIN
2.909,38 0,31%
BITCOIN
3.216.687,09 -1,01%

Bitlis'te Tarihi Doku Yenileniyor: Kale Surları ve Kalealtı Çarşısı Işıklandırıldı

Bitlis'te 'Sokak Sağlıklaştırma' ve 'Dere Üstü Islah' projeleriyle tarihi Kalealtı Çarşısı ve kale surları ışıklandırıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:12
Bitlis'te Tarihi Doku Yenileniyor: Kale Surları ve Kalealtı Çarşısı Işıklandırıldı

Bitlis'te Tarihi Doku Yenileniyor

Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen 'Sokak Sağlıklaştırma' ve 'Dere Üstü Islah' projeleri çerçevesinde, Bitlis Kalesi'nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı modern ışıklandırma ile buluştu.

Proje Kapsamında Yenileme Çalışmaları

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki tarihi Kalealtı Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki yenileme çalışmaları ile modern bir görünüm kazanmış durumda. Tarihi dokuya uygun bir şekilde taş mantolama sistemi ile kaplanan çarşıdaki dükkanların yanı sıra, kale surları ve dere yatağındaki aydınlatma çalışmaları da tamamlanmıştır.

İlgi Çeken Proje

Bu proje ile Bitlis’in tarihi ve kültürel değerleri yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. Kent sakinleri ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören çalışmalar, şehre estetik bir atmosfer kazandırmaktadır.

Belediye Başkanı Tanğlay'dan Açıklama

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, proje kapsamında 35 dükkanın dış cephesinin Bitlis taşı ile yenilendiğini belirtti. Ayrıca, kale surları ve dere yatağının ışıklandırılarak bölgeye estetik bir görünüm kazandırıldığını ifade etti. Tanğlay, 'Bu proje çarşımızın ilk etabını oluşturuyor. Gelecekte hanlarımızı, hamamlarımızı, tarihi evleri ve köprülerimizi de hak ettiği görünüme kavuşturacağız. Tarihimizi gün yüzüne çıkarıyoruz, çıkarmaya da devam edeceğiz.' dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma" ve "Dere...

Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma" ve "Dere Üstü Islah" projeleri kapsamında Bitlis Kalesi'nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı ışıklandırıldı.

Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma" ve "Dere...

Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma" ve "Dere Üstü Islah" projeleri kapsamında Bitlis Kalesi'nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı ışıklandırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Kararını Tasvip Etmiyoruz
2
Örümcek Adam, Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'ni Keşfetti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyona Karşı Kararlıyız
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İttifak Mesajı: Naylon İttifaklara Tepki!
5
İngiltere'de Müslümanların Üçte Biri Ülkeyi Terketmeyi Düşünüyor
6
İsviçreli Dışişleri Bakanı Cassis'in Fribourg Üniversitesi Ziyareti Güvenlik Nedeniyle İptal Edildi
7
Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Grup Toplantısında Sert Eleştiriler

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek