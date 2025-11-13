Bitlis'te Tilkiler Şehir Merkezine İndi

Gece saatlerinde yiyecek arayışıyla yerleşimlere yaklaşan tilkiler görüntülendi

Bitlis şehir merkezinde gece saatlerinde yiyecek arayan tilkiler sokaklarda görüldü. Görüntülerde hayvanların tedirgin ama kararlı şekilde yiyecek aradığı anlar yer aldı.

Doğal yaşamın yoğun olduğu bölgede aç kalan tilkilerin yerleşim alanlarına yaklaşması dikkat çekti. Araç seslerine ve insan hareketlerine karşı temkinli davranan tilkiler, zaman zaman hızla uzaklaşıp ardından tekrar bölgeye geri dönüyor.

O anları kayıt altına alan kişi ise Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen oldu. Önen'in çekimleri, tilkilerin gece davranışlarına dair önemli görsel kayıtlar sunuyor.

Görüntüler, doğal yaşam ve kent yaşamı arasındaki etkileşimin yerelde nasıl görünür hale geldiğini ortaya koydu.

