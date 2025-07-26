Bitlis'te 'Türkiye Sohbetleri' Toplantısı: Cumhuriyetin 100. Yılı Vizyonu

Bitlis'te 'Türkiye Sohbetleri' Toplantısı

Bitlis'te, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen "Türkiye Sohbetleri" toplantısı, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Türkiye'nin geleceğine dair umut verici mesajlar verildi.

Vali Ahmet Karakaya'dan Güvenlik Vurgusu

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Karakaya, Türkiye'nin 86 milyon nüfusu ve zengin gönül coğrafyası ile daha güzel günlere doğru ilerlediğini belirtti. Karakaya, dünyada yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, "Son on yılda bölgemiz ciddi bir ateş çemberi içerisinde. Türkiye, bu tabloda barış ve huzur adası olarak öne çıkıyor" dedi.

Karakaya, güvenlik ortamının güçlenmesiyle birlikte Bitlis'te kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdamda gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti. "Devletlerin önceliği iç güvenlik ve huzurdur. Bu bölgelerdeki değişimi, 20 yıl öncesiyle kıyaslayarak görebiliyorum," şeklinde konuştu.

Ahmet Selim Köroğlu'nun Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu, iç cephenin güçlendirilmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı. "Terörsüz Türkiye Projesi", devletin en üst kademelerinin işbirliği ile yürütüldüğünü aktaran Köroğlu, bu alandaki ilerlemelerin büyük bir titizlikle takip edildiğini dile getirdi.

Ayhan Oğan'dan Barış Teması

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ise, Türkiye'nin bölgedeki en önemli ülke olabilmesi için diplomasiye dayalı barış politikalarının ön plana çıktığını kaydetti. Oğan, "Terörsüz Türkiye Projesi"nin temel amacının, Türkiye demokrasisini genişletmek ve siyasi silahlı vesayetten kurtulmak olduğunu belirtti.

Toplantıya ayrıca Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel ve diğer yetkililer katıldı. Farklı alanlardan gelen katılımcılar, toplantıda Türkiye'nin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bitlis'te "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (ortada) bir konuşma yaptı.

Bitlis'te "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (ortada) bir konuşma yaptı.