Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi 2 şüpheli kadın tutuklandı

Tatvan ilçesinde 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 2 kadın, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli kadınlar, adliyeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi 2 şüpheli kadın tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla savaşmaya devam ediyor. Valilikten verilen bilgiye göre, ekipler, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

operasyon

Tatvan'da otobüste seyahat eden yabancı uyruklu 2 kadın, hareketleri şüpheli bulunarak durduruldu. Kadınların üst aramasında, 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Kadınlar, uyuşturucuyla ilgili olarak gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Kadınlar, hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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