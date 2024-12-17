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Bitlis'te Yaralı Kurt Tedavi Ediliyor: Doğaya Dönüş İçin Hazırlanıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaralı bir kurt, tedavi için yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:02
Bitlis'te Yaralı Kurt Tedavi Ediliyor: Doğaya Dönüş İçin Hazırlanıyor

Bitlis'te Yaralı Kurt Tedavi Ediliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yol kenarında yaralı olarak bulunan bir kurt, Tatvan Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yaralı Kurtun Durumu

Tatvan Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarında yaralı bir kurt gören vatandaşlar, durumu hemen belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, yaralı kurdu bulunduğu yerden alarak merkeze getirdi.

Kurtun sağ ön ayağının ezildiği ve bu yüzden yürüyemediği tespit edildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra, kurt Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Yetkililerden Açıklama

Belediyenin Sağlık İşleri Müdürü Ömer Atış, kurtun bir aracın çarpması sonucu yaralandığını düşündüklerini ifade etti. Atış, "Yaralı hayvanı güvenli bir şekilde merkeze getirerek tedavisine başladık. Sağ ön ayağında ezilme ve felç durumu olduğunu fark ettik. Gerekli ilk müdahaleleri yaptık. Kurt, sağlığına kavuştuğunda tekrar yaban hayatına geri bırakılacak. Vatandaşlarımızın yaralı hayvan gördüklerinde ilgili kurumlara bildirmelerini istiyoruz," dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kurt, tedavisinin ardından doğaya...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kurt, tedavisinin ardından doğaya...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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