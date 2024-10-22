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Bitlis'te Yaya Kaza Kurbanı Oldu

Bitlis'te bir otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:24
Bitlis'te Yaya Kaza Kurbanı Oldu

Bitlis'te Trafik Kazası

Bitlis'teki bir trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi.

Kazada Neler Oldu?

Tatvan'dan Bitlis yönünde ilerleyen Ahmet Çıyar (35) idaresindeki 13 AAR 408 plakalı otomobil, yol kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın (50) isimli yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yalçın, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Çıyar ise AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye taşındı.

Bitlis'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını...

Bitlis'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını...

Bitlis'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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