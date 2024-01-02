Bitlis'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi 20 yaralı!

Aşağıkolbaşı köyü civarında sisin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 6 araç birbirine girdi. Bitlis-Güroymak karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Kazaya karışan yedi aracın sürücülerinden altısı gözaltına alındı, biri ise tedavi altına alındı.

20 KİŞİ YARALANDI

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Bitlis-Güroymak karayolunda 6 araç birbirine çarptı. Kaza sonucu 20 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları Güroymak ve Tatvan'da bulunan hastanelere götürdü. Çekicilerin araçları kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.