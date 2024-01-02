Bitlis'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi 20 yaralı!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun sis sebebiyle 6 araç birbirine girdi ve zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Kazada 20 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Bitlis'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi 20 yaralı!
Yayın Tarihi:

Aşağıkolbaşı köyü civarında sisin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 6 araç birbirine girdi. Bitlis-Güroymak karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Kazaya karışan yedi aracın sürücülerinden altısı gözaltına alındı, biri ise tedavi altına alındı.

20 KİŞİ YARALANDI

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Bitlis-Güroymak karayolunda 6 araç birbirine çarptı. Kaza sonucu 20 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları Güroymak ve Tatvan'da bulunan hastanelere götürdü. Çekicilerin araçları kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Öne Çıkanlar
7500 TL maaş alan emekliye 2024 yılı ilk maaşında 23.500 TL ödeme! Banka müşteri davet ediyor 7500 TL maaş alan emekliye 2024 yılı ilk maaşında 23.500 TL ödeme! Banka müşteri davet ediyor
Ziraat Bankası yeni yılda yine yaptı yapacağını! O kartı kullanana 400 TL geri ödeme yapıyor Ziraat Bankası yeni yılda yine yaptı yapacağını! O kartı kullanana 400 TL geri ödeme yapıyor
2024’te Balık burcunu nelerin beklediğini biliyor musunuz? İşte cevabı 2024’te Balık burcunu nelerin beklediğini biliyor musunuz? İşte cevabı
Çok Okunanlar
11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ihracat rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ihracat rakamları Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi! Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi! Esenyurt’ta düğün hediyesi tüfekle öldürülen gencin cenazesi memleketine gönderildi Esenyurt’ta düğün hediyesi tüfekle öldürülen gencin cenazesi memleketine gönderildi Rüşvet çetesine şok operasyon: 46 polis memuru gözaltına alındı Rüşvet çetesine şok operasyon: 46 polis memuru gözaltına alındı İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları! 22 Kasım 2023 barajlardaki su sevilerindeki son durum ne? İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları! 22 Kasım 2023 barajlardaki su sevilerindeki son durum ne?