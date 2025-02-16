Bitlis'teki Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Genç, Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Bitlis'te meydana gelen bir kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Samet Yılmaz, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün, Bitlis-Baykan kara yolunun Yenice köyü mevkisinde bir tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Yılmaz, ağır yaralar aldı.

Kaldırıldığı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde plastik cerrahi, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları bölümlerinden uzman doktorlar tarafından tedavi edilen Yılmaz'ın, daha ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Gece boyunca hastanede gözetim altında tutulan Yılmaz, sabah saatlerinde kara yoluyla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na transfer edildi.

Bitlis Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş'ın yaptığı girişimler sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Yılmaz, Ankara'ya ulaştı.

Güzeltaş, sağlık alanındaki desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, durumun kritik olduğunu ve Yılmaz’ın tedavisinin en iyi koşullarda yapılacağını belirtti.