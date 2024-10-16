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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Patates Hasadına Katıldı

Vali Karakaya, Ahlat’taki patates hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi ve tarımın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:53
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Patates Hasadına Katıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Patates Hasadını Yerinde İzledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı. Çiftçilerle bir araya gelen Vali Karakaya, tarımın önemini vurguladı.

Çiftçilerle Buluşma

Üretici Halil Süleymanoğlu'nun tarlasını ziyaret eden Vali Karakaya, tarım işçileriyle sohbet ederek onlara kolaylıklar diledi. Patates toplayarak hasada katılan Karakaya, patatesin evlerde en çok tüketilen gıda maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Tarımın Stratejik Önemi

Karakaya, bu sezonun bereketli geçtiğini ifade ederek, "Çiftçilerin telaşına ortak olmak ve çalışmalarını yerinde görmek istedim," dedi. Tarımın stratejik bir sektör olduğuna dikkat çeken Karakaya, yeterince desteklenmediğinde diğer alanlardaki başarıların da eksik kalacağını kaydetti.

“Tarımda Teknolojik İlerlemelere Destek Vereceğiz”

Vali Karakaya, "Hükümetlerimizin politikaları, tarım ve hayvancılığın yaygınlaşması yönünde," dedi. Devletin tarımda, teknoloji ve bilim alanlarında daha ileriye gidecek adımlar atacağını belirtti.

Ahlat’ın Tarihi ve Üretim Potansiyeli

Ahlat’ın Anadolu’da önemli bir yere sahip olduğunu ve yaklaşık 350 bin tonluk bir tarımsal üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Karakaya, "Üreticiden tüketiciye en iyi şekilde ulaşmak için çalışmalıyız," dedi.

Karakaya’ya bu ziyarette Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir...

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir araya geldi. İlçede üretim yapan çiftçi Halil Süleymanoğlu'nun tarlasına giden Vali Karakaya, tarım işçileriyle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir...

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir araya geldi. İlçede üretim yapan çiftçi Halil Süleymanoğlu'nun tarlasına giden Vali Karakaya, tarım işçileriyle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir...

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir araya geldi. İlçede üretim yapan çiftçi Halil Süleymanoğlu'nun tarlasına giden Vali Karakaya, tarım işçileriyle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir...

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir araya geldi. İlçede üretim yapan çiftçi Halil Süleymanoğlu'nun tarlasına giden Vali Karakaya, tarım işçileriyle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir...

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir araya geldi. İlçede üretim yapan çiftçi Halil Süleymanoğlu'nun tarlasına giden Vali Karakaya, tarım işçileriyle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir...

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ3), Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir araya geldi. İlçede üretim yapan çiftçi Halil Süleymanoğlu'nun tarlasına giden Vali Karakaya, tarım işçileriyle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

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